“محمد فارس” يستأنف التدريبات ويُطمئن “بلماضي”

تواجد الدولي الجزائري، محمد سليم فارس في التدريبات الجماعية لناديه “سبال” الإيطالي، بعدما تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها.

وتحصل الظهير الأيسر على الضوء الأخضر، للمُشاركة في التمارين الجماعية، وسيكون قادرا على اللعب في جولة هذا الأسبوع من “الكالتشيو”.

ويأتي تعافي المُدافع الصاعد بمثابة رسالة طمأنة للناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي كان مُتخوفا من فقدان خدماته خلال سفرية “غامبيا”.

وتمكن اللاعب السابق لـ”هيلاس فيرونا” من فرض نفسه مع “مُحاربي الصحراء”، وتعويض، فوزي غولام بإقتدار خلال تصفيات كأس إفريقيا 2019.