محمد فارس يعود للتدريبات الجماعية مع لازيو

عاد أمس الجمعة، الدولي الجزائري محمد فارس لأجواء التدريبات مع فريقه لازيو الإيطالي، بعد عودته من الإصابة.

وظهر ظهير لازيو محمد فارس، في صورة جماعية بعد تدريبات فريقه، تم نشرها عبر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي عبر تويتر.

يجدر للإشارة، يعود آخر ظهور للاعب الخضر فارس، بتاريخ 15 جانفي الماضي ويصاب بعدها في تدريبات الفريق على مستوى الركبو ويخضع لعملية جراحية ناجحة.