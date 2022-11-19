محمد فارس يعود للتدريبات الجماعية مع لازيو
بقلم فيصل زيان بوزيان
عاد أمس الجمعة، الدولي الجزائري محمد فارس لأجواء التدريبات مع فريقه لازيو الإيطالي، بعد عودته من الإصابة.
وظهر ظهير لازيو محمد فارس، في صورة جماعية بعد تدريبات فريقه، تم نشرها عبر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي عبر تويتر.
يجدر للإشارة، يعود آخر ظهور للاعب الخضر فارس، بتاريخ 15 جانفي الماضي ويصاب بعدها في تدريبات الفريق على مستوى الركبو ويخضع لعملية جراحية ناجحة.
Oggi tanta, tanta 𝐋𝐀𝐙𝐈𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 🦅 pic.twitter.com/EEyLzNWe7E
— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 18, 2022
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