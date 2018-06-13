“محمد فارس” يقترب من الإلتحاق بفريق “سبال”

يقترب النجم الدولي الجزائري “محمد فارس” الظهير الأيسر لفريق “هيلاس فيرونا” من الإمضاء بصفة رسمية مع نادي “سبال” الإيطالي.

حيث كشفت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الأربعاء أن فريق سبال وجد أرضية إتفاق مع نادي هيلاس فيرونا.

تقضي بإنتقال اللاعب صاحب ال23 ربيعا مُقابل قيمة مالية تبلغ 5 ملايين أورو.

وأضافت وسائل الإعلام الإيطالية أن الصفقة ستتم في الأيام القليلة المُقبلة بالإمضاء الرسمي لصاحب الرجل اليسرى.

ويُذكر أن فريق سبال حقق البقاء في السيري أ بصعوبة هذا الموسم في حين سقط هيلاس فيرونا للسيري ب.