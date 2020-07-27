محمد فريمهدي يعلن تعافيه من فيروس كورونا: لم يكن سهلا!

أعلن الفنان المسرحي الجزائري، محمد فريمهدي، عن شفائه من المرض الذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأورد الفنان، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “فايسبوك”: “لم أتخيل أن أصاب بهذا المرض اللعين، كنت ملتزما بكل الإجراءات الوقائية، ويوم 23 جوان أحسست بأعراض الانفلونزا وبضغط على الرئتين”.

وأضاف فريمهدي: “في اليوم الخامس، ذهبت للقيام بالتشخيص، وأثبت فحص السكانار إصابتي بالفيروس”.

وأكد الممثل المسرحي الجزائري، أنه عانى لمدة 12 يوما، أين كان ملتزما بالحجر المنزلي بشقته في وهران، كما نصحه الأطباء، قائلا: “لم يكن الأمر سهلا”.

ونصح الفنان، الجميع، بالإلتزام بالتدابير الوقائية، وعدم تعريض أهلهم لخطر الاصابة بالمرض.

ومحمد فريمهدي، هو مخرج وممثل جزائري، يحمل الفنان مسيرة فنية معتبرة، من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية كمخرج و ممثل.