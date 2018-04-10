محمد قندوز من الشلف مفقود منذ 10 أيام

تبحث عائلة قندوز ببلدية الكريمية ولاية الشلف عن ابنها محمد صاحب الـ14 سنة الذي خرج من مسكنهم بتاريخ 1 أفريل المنصرم ولم يعد.

وبحسب عائلته فإن المفقود يدرس بمتوسطة الجديدة ببلدية الكريمية.

ومعروف وسط افراد عائلته بتهوره بحكم انه مراهق ويمر بفترة جد حساسة.

حيث سبق وأن اختفى عن مسكنهم لمدة يومين بعد ضبطه يدخن السجائر. وبحسب شهود عيان وأصدقاء له عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك فقد تم ضبطه برفقة شاب منحرف صاحب 24 عاما.

وقبل اختفائه امتطى الدراجة النارية برفقته لوجهة غير معلومة ومن تلك اللحظة لم يعد أدراجه.

الحادثة خلفت حزنا وذعرا كبيرين وسط أفراد عائلته التي تنتظر عودته بكل شوق وترقب.

وتناشد عائلة قندوز كل من يعرفه أو شاهده الاتصال بالرقم 0658216159 .

مصطفى.ق