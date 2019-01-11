محمد لاسات: ” إذا تأهلنا أمام الليبيين نروحو بعيد في كأس الكونفيدرالية”

أكد مدرب فريق نصر حسين داي محمد لاسات أن التأهل أمام فريق أهلي بن غازي الليبي في الدور الـ16 مكرر من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية سيسمج لفريقه بالذهاب بعيدا في هذه المنافسة.

وتحدث لاسات عن مواجهة اليوم التي ستجمع فريقه بأهلي بن غازي الليبي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“النصرية متخصصة في الهجومات المعاكسة والإعتماد على دفاع الكتلة، المشكل هو الحالة النفسية للاعبي النصرية، وهذا ما يشكل لنا صعوبة في بناء اللعب”

وأضاف: “كانت لدينا صعوبات امام شباب قسنطينة والفريق الزامبي، وستكون هناك صعوبات أخرى في المواجهات المقبلة، ولا يمكننا أن نخفي عليكم ذلك”

وبخصوص حظوظ النصرية في هذحه المنافسة قال: “بإذن الله إذا تأهلنا إلى دور المجموعات، وقمنا بالإستقدامات الثلاثة التي خططنا للتعاقد معها، فإنننا قادرين على الذهاب بعيدا في منافسة كأس الكونفيدرالية”

وأضاف:”في الأربع سنوات الأخيرة النصرية تقدمت بشكل كبير، لأنها تلعب على البوديوم، وتزاحم الكبار، وهذا الموسم أضن أننا قادرين على مواصلة اللعب على البوديوم في السنوات المقبلة وذلك بفضل معدل العمر للاعبينا الشباب”.