محمد لاسات : ” إستقلت من النصرية لكنني جاهز لمواصلة العمل أمام المولودية” !

جدّد مدرب النصرية محمد لاسات تمسكه بإستقالته من منصبه بعد مواجهة الدور الـ16 مكرر التي ستجمع فريقه بأهلي بنغازي الليبي.

وتحدث لاسات عن قرار إستقالته من فريق النصرية خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“إذا تم إستقدام مدرب سأسلم المهام بطريقة محترفة، وإذا لم يستقدموا مدرب سأواصل العمل خلال لقاء الكأس أمام مولودية الجزائر”.

وأضاف: “لا أملك أي مشكل مع الأنصار، إلا فئة قليلة التي تسعى لإشراك أصدقائها (واحد يحب يلعب صاحبو واحد فاميلتو)”

وإختتم حديثه: “بإمكاني أن أتحول إلى مدرب مساعد لكن هذا غير مهم، والأهم هو الفوز في مباراة الأهلي بنغازي، والمولودية”.