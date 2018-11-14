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محمد لاسات: “الشبيبة تستحق الفوز لكن قرارت الحكم أثرت علينا”

الرياضة
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محمد لاسات: “الشبيبة تستحق الفوز لكن قرارت الحكم أثرت علينا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المدرب المؤقت لنصر حسين داي، محمد لاسات، أن شبيبة القبائل تستحق الفوز الذي حققته، إلا أن حكم المباراة دفع فريقه للخسارة.

وصرح محمد لاسات، عقب هذه المباراة: “بعد إعادة مشاهدة لقطات المباراة، أقول أن شبيبة القبائل، تستحق فوزها، ولاعبيها يستحقون الإشادة على آدائهم”.

وأضاف: “لاعبينا ضيعو فرصة قتل المباراة، لكن الحكم لعب دوره في هذه الخسارة، حيث حرمنا على الأقل من ضربة جزاء، ودفعنا لخسارة هذه المواجهة”.

وتابع لاسات هجومه على حكم المباراة مؤكدا: “هذه هي المرة الثانية التي تخسر فيها ملاحة نصر حسين داي، بهذه الطريقة، ومع نفس الحكم”.

وأكد لاسات في الأخير: “ما قلته حول حكم المباراة، لا ينقص من أحقية الشبيبة في فوزها، حتى لا يتم فهم كلامي بالخطأ”.


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