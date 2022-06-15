قناة النهار “محمد لمين مناع: “من صغري نحب التكنولوجيا وهكذا إخترت الهدف و المضي قدما بقلم قناة النهار نشر في 15 جوان 2022 - 22:17 حكاية نجاح شارك غرِّد أرسل 43 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Fhdfy الجزائر اقرأ أيضا قالمة: إقبال متزايد على إستهلاك الأسماك مع التأكيد على ضرورة إحترام سلسلة التبريد قناة النهار 03 جوان بعد عام دراسي شاق الأولياء يرافقون أبنائهم في إمتحان شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 06 جوان رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض قناة النهار 13 جوان بكالوريا2022: مترشح يكشف أنه لا يملك هاتف ذكي "ما نستعملوش خلاص" قناة النهار 15 جوان "صالح قوجيل :" الجزائر باقية على مبدأ عدم الإنحياز قناة النهار 26 ماي بلماضي ينفعل والسبب.. "الهاتف النقال" قناة النهار 04 جوان صريح جدا: شحال يسقام العرس عند الجزائريين ؟ قناة النهار 10 جوان النهار TECH: تقنية جديدة.. تغيير شاشة الهاتف دون تغيير "لافيشور الأوريجينال" قناة النهار 15 جوان طالع هابط : شاهد كيف يهان المغتربون في فرنسا من أجل تذكرة سفر للجزائر قناة النهار 26 ماي "مترشحة لشهادة البيام: "راني خايفة شوية وفيها خير إن شاء الله قناة النهار 06 جوان