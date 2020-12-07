محمد لمين يؤكد اعتزاله الأغاني الغرامية واستغلال صوته في المديح

أكد الفنان المعتزل محمد لمين اعتزاله الأغاني الغرامية، التي كان يؤديها لسنوات طويلة،و قال ان الله منحه صوت جميل وسيستغله في تسجيل الاناشيد الدينية و المدائح في اخر فيديو له.

وقال الفنان محمد لمين أنه إعتزل الأغاني الغرامية والعاطفية دون رجعة، لكنه لم يعتزل الغناء الهادف. مؤكدا: “هذا قرار شخصي.. فبعد بلوغي العقد الخامس وأدائي للعُمرة والحج..”

وأضاف:” أفضل استغلال صوتي في المديح الديني.. لست نادما على أغانيا السابقة لأنه ربي خلقني بصوت جميل.. لكن النوع السابق الذي أديته اعتزلته”.

يذكر أن الفنان محمد لمين كان من انجح المغنيين في التسعينات رفقة مجمعة من الشباب منهم الشاب حسان و سيداحمد الحراشي…