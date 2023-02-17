قناة النهار محمد لمين DZ: مشاهدة المأساة ومعاناة الناس في سوريا وتركيا أنستني مرضي بقلم النهار أونلاين نشر في 17 فيفري 2023 - 23:23 شارك غرِّد أرسل 53 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/X4d9S اقرأ أيضا مفيدة عداس تذرف الدموع وتترحم على ارواح شهداء زلزال تركيا وسوريا قناة النهار 10 فيفري "الحماية المدنية الجزائرية :" الوقت يداهمنا وفرقنا تعمل بدون إنقطاع في عمليات الإنقاذ قناة النهار 10 فيفري "أعوان الحماية المدنية : "كلش كان صعيب..درجة الحرارة 6 تحت الصفر قناة النهار 15 فيفري "علي عون : هذا المصنع أخذ ضـ.ـربات من الشريك الفـ.ـرنسي.."شافهم وصلوا حب يحطمهم قناة النهار 13 فيفري شاهد.. تواصل البحث عن الضحايا تحت الأنقاض بتركيا من طرف الحماية المدنية الجزائرية قناة النهار 10 فيفري الشلف : عبد القادر يناشد الجهات المعنية والمحسنيين لمساعدته وإستعادة عافيته قناة النهار 07 فيفري ممثلة العرين الإنسانية: أدوية..حليب أطفال ليس متوفر و الأسوء من هذا هي العقوبات المسلطة علينا قناة النهار 08 فيفري "بوقرة :" اللاعبون خاوة خاوة في الميدان.. ونديرو كلش باش نفرحو الشعب قناة النهار 03 فيفري "مناصر يوجه رسالة لرئيس الجمهورية.."الله ينقّص من عمرنا ويزيد في عمرك قناة النهار 31 جانفي دلال خير: طفل مصاب بمرض اللوكيميا أو سرطان الدم جعل حياته في خطر كبير وعلاجه يتطلب مبلغ ضخم قناة النهار 03 فيفري