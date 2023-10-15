محمد مصطفى: “مواجهة الجزائر قمة عربية وجاهزون للفوز”

وصف مهاجم نادي نانت الفرنسي، ومنتخب مصر، محمد مصطفى، مواجهة الغد الودية أمام الخضر، بـ “القمة العربية”، مؤكدا جاهزية منتخبه لتحقيق الفوز.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد، أضاف محمد مصطفى: “مواجهة الجزائر تجربة قوية للاستعداد لتصفيات كأس العالم، وبطولة أمم إفريقيا”.

كما أبرز لاعب نانت الفرنسي، بأن هدف الفراعنة هو التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا. والتأهل للمونديال، وختم: “أتمنى مساندة الجماهير ودعمهم..نعدهم ببذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج والفوز بالألقاب.”