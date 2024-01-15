محمد معوش: “نملك منتخبا جيدا ونتمنى أن يسعد الشعب الجزائري في “كان 2023″”

اعتبر لاعب فريق جبهة التحرير الوطني، محمد معوش، بأن المنتخب الوطني يملك تعدادا في المستوى، قادر على بلوغ أدوار جد متقدمة في نهائيات “كان” كوت ديفوار.

وصرح معوش، اليوم الإثنين، لموقع “النهار أون لاين”: “نتمنى النجاح لمنتخبنا الوطني في نهائيات أمم إفريقيا 2023، وأن يسعد الشعب الجزائري”.

كما أضاف: “هناك عدة منتخبات قوية في هذه الطبعة من “الكان” على غرار منتخب البلد المنظم كوت ديفوار، بالإضافة لمنتخبات أخرى مرشحة لللتويج بالبطولة”.

وأردف لاعب فريق جبهة التحرير الوطني: “نحن نملك منتخبا بتعداد جيد، ونتمنى بلوغهم أولا وعلى الأقل المربع الذهبي”.

وتابع محمد معوش: “نقدم كل دعمنا للمنتخب الوطني في نهائيات أمم إفريقيا، ولم لا تتويجه بنجمة جديدة واسعاد الشعب الجزائري”.

يذكر أن المنتاخب الوطني، يفتتح اليوم الإثنين، مشواره في “كان” كوت ديفوار، بمواجهة منتخب أنغولا، انطلاقا من التاسعة ليلاً.