قناة النهار محمد نذير.. شلل دماغي يعجزه عن الحركة في عمر الثلاث سنوات بقلم قناة النهار نشر في 01 سبتمبر 2023 - 23:24 الجزائر شارك غرِّد أرسل 17 0 رابط دائم : https://nhar.tv/H3rbC اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا يحضر الجزائريون أبنائهم للموسم الدراسي قناة النهار 29 أوت معسكر / توديع البعثة الطبية الصينية بعد سنتين من عملهم بمستشفى الأم و الطفل بلبوري رحمة قناة النهار 30 أوت 46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت قناة النهار 25 أوت صريح جدا : لوكان باباك حب يعاود الزواج؟!..هكذا كان رد الجزائريين قناة النهار 12 أوت الطارف : الفكاهة والغناء تعيد إحياء مهرجان ليالي المرجان بالقالة قناة النهار 13 أوت ياسين لسمر : "بروبوزاولي نغني مع جورج وسوف" قناة النهار 30 أوت وهران: تحضيرا للموسم الدراسي القادم .. تسريع وتيرة أشغال ترميم المدارس قناة النهار 13 أوت الوزير الأول : مركب الحجار ضحية خلل في التسيير..والفارق تصنعه الحوكمة والتسيير والعمال بجهدهم قناة النهار 12 أوت سري جدا /" التشوتشنة' .. نشوة الموت.. ترقبوها قناة النهار 31 أوت أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 أوت