محمد نونة كاتب قصائد أغاني الشاب حسني في ذمة الله

فن وثقافة
  • -
  • 0
محمد نونة كاتب قصائد أغاني الشاب حسني في ذمة الله
بقلم كريمة سواق

فقدت مدينة وهران، بعد الشيخ نونة، عميد الشعر الملحون، إبنه محمد، كاتب أغاني المرحوم الشاب حسني.

وتوفي محمد نونة، بعد مرض عضال، ألزمة الفراش لأشهر ببيته العائلي، الواقع بالحي الشعبي ابن سينا فيكتور هيقو سابقا.

محمد نونة الذي كانت له مسيرة فنية حافلة، وورث عن والده الفقيد الشيخ نونة تأليف عدة قصائد من الشعر الملحون، تجسدت في كتابة أغلب أغاني المرحوم الشاب حسني

ومن أهم الأغاني التي كتبها المرحوم، “قابلتني وقعدت تبكي”، و”على جالها” و”نسيانك يا العمر صعيب”، إلى جانب تأليفه قصائد للشاب نصرو.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=815563

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com