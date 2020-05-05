محمد نونة كاتب قصائد أغاني الشاب حسني في ذمة الله

فقدت مدينة وهران، بعد الشيخ نونة، عميد الشعر الملحون، إبنه محمد، كاتب أغاني المرحوم الشاب حسني.

وتوفي محمد نونة، بعد مرض عضال، ألزمة الفراش لأشهر ببيته العائلي، الواقع بالحي الشعبي ابن سينا فيكتور هيقو سابقا.

محمد نونة الذي كانت له مسيرة فنية حافلة، وورث عن والده الفقيد الشيخ نونة تأليف عدة قصائد من الشعر الملحون، تجسدت في كتابة أغلب أغاني المرحوم الشاب حسني

ومن أهم الأغاني التي كتبها المرحوم، “قابلتني وقعدت تبكي”، و”على جالها” و”نسيانك يا العمر صعيب”، إلى جانب تأليفه قصائد للشاب نصرو.