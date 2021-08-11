محمد هنيدي يترحم على شهداء الجزائر: ربنا يكون في عونكم

ترحم الفنان المصري الشهير محمد هنيدي، على أبطال الجزائر الذين استشهدوا في حرائق الغابات التي تجتاج العديد من ولايات الوطن.

وكتب هنيدي على صفحته الرسمية بفايسبوك: “ربنا يكون في عون أهل الجزائر.. ربنا يحميهم ويحفظهم ويرحم كل الابطال اللي ضحوا بحياتهم واستشهدوا عشان يحموا بلدهم وأهل بلدهم .. ياريت ندعيلهم كلنا”.

وخلفت حرائق الغابات بالجزائر، 42 شهيدا، من بينهم 17 شهيد مدني على مستوى ولايتي تيزي وزو وسطيف و25 عسكري.