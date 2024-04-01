محمد هنيدي يتعرض لأزمة قلبية!

كشف نجم الكوميديا في مصر محمد هنيدي، عن تفاصيل إصابته بأزمة في القلب، بعدما قام طبيبه المعالج بنشر صورة مؤكدا أنه عانى من مشكلة في القلب.

وقال هنيدي في مقطع فيديو، إنه قام بعملية جراحية بالفعل، لكن الأمر كان في بداية شهر رمضان وليس اليوم.

وأضاف: “حبيت اطمنكم أنا في بيتي وزي الفل. والصورة كانت أول رمضان، عملت قسطرة بسيطة وكله زي الفل”.

وكان الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، نشر صورة تجمعه بمحمد هنيدي، داخل إحدى المستشفيات.

وكتب الطبيب: “في ليلة من رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي. اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين”.

وأضاف: “اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة”.