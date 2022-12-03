محمد هنيدي يسخر من الكاميرون: لأجل أحبابنا بالجزائر

علق النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي على إقصاء المنتخب الكاميروني لكرة القدم من الجولة الأولى لكأس العالم الدائرة بقطر.

وكتب هنيدي: “لن ابارك للكاميرون على الفور والخروج المشرف، لأجل أحبابنا في الجزائر.. أنا وإبن عمي العربي الإفريقي على إبن عمي الإفريقي فقط”.

هذا وغادر مُنتخب الكاميرون المونديال، بعد إقصائه من دور المجموعات في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

وجاء اقصاء الكاميرون رغم الفوز أمام البرازيل في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة السابعة التي جرت بملعب لوسيل بهدف دون رد.

وسجل، فينسنت أبوبكر، الهدف الوحيد للأسود غير المروضة في الدقيقة الـ90+2. ليُطرد بالبطاقة الحمراء بعد نزعه القميص وتلقيه بطاقتين صفراوتين.

هذا وسرقت الكاميرون ورقة التأهل إلى مونديال قطر من المنتخب الجزائري في الدقيقة الأخيرة بعد هدف قاتل في مرمى الخضر شهر مارس الماضي.