محمد هنيدي يفاجئ جمهوره بهذا القرار الساخر

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بتغريدات ساخرة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أعلن فيه اعتزاله التمثيل. واتجاهه للغناء الشعبي مطالبا جمهوره بعدم السخرية من قراراته.

إذ كتب: “قررت النهارده الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي.مضيفا: “أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول، وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية”.

وطرح مؤخرًا الفنان الكوميدي محمد هنيدي، فيلم “الإنس والنمس”، الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق بشكل كوميدي. وحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه في دور العرض السينمائي، وتصدر شباك التذاكر، وينافس بقوة بين الأعمال التي تعرض حاليا. وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن منهم، الفنانة صابرين، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف الدسوقي، محمد محمود

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