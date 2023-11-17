قناة النهار محمد يبدري: قدمت نقدا لصديقي ياسين في البرنامج بكل حب ورأيي أخذ بعين الإعتبار بقلم النهار أونلاين نشر في 17 نوفمبر 2023 - 23:41 شارك غرِّد أرسل 19 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Ec1Yg اقرأ أيضا نور الدين بكيس: الزوج الفاشل ما يعترفش بالخطأ ديالو والناس الواعية ما تتزوج بالمرفه قناة النهار 08 نوفمبر طالع هابط: شاهد حال عيادة متعددة الخدمات بسعيدة .. وين راكم يا السلطات قناة النهار 16 نوفمبر رئيس الجمهورية : أين هي العدالة في العالم..و أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ؟ قناة النهار 06 نوفمبر طالع هابط: مستشفى الأمومة والطفولة في العاصمة منذ 15 سنة وهو في طور الإنجاز لي فهم يفهمنا قناة النهار 07 نوفمبر خليها على ربي : مؤثر جدا .. فريال تبكي بحرقة شديت لكفن تاع وليدي بيدي! قناة النهار 02 نوفمبر طالع هابط: فلاحون يحتجون أمام تعاونية الحبوب بتيارت بسبب تماطل السلطات في منحهم البذور قناة النهار 05 نوفمبر طالع هابط: شاهد المنطقة الصناعية بتبسة .. الدنيا هاملة قناة النهار 05 نوفمبر صريح جدا / هذه هي قصص الجزائريين مع مقابلات العمل قناة النهار 03 نوفمبر خليها على ربي: مشاحنات بين الطرفين!! و امور خطيرة تكشف لأول مرة! قناة النهار 09 نوفمبر طالع هابط: بعد رسالة النوي السلطات تتدخل وتحل مشكل الكهرباء والماء بسكنات عدل ببرج البحري قناة النهار 16 نوفمبر