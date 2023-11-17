قناة النهار محمد يبدري: لا أملك تلفاز في المنزل لأنه مضيعة للوقت وقتل للإبداع بقلم النهار أونلاين نشر في 17 نوفمبر 2023 - 23:42 شارك غرِّد أرسل 30 0 رابط دائم : https://nhar.tv/7hLhN اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد حال عيادة متعددة الخدمات بسعيدة .. وين راكم يا السلطات قناة النهار 16 نوفمبر الرئيس تبون يدشن محطة القطارالجديدة بالجلفة قناة النهار 29 أكتوبر سوق البيض..مواطن ساوموه في سيارة 505 بـ 120 مليون سنتيم وماحبش يبيع قناة النهار 10 نوفمبر العاصمة: أرض فلاحية تتحول إلى مفرغة عشوائية للنفايات .. فلاحون يتذمرون قناة النهار 28 أكتوبر وزير الإتصال: الفضاء الذي يتساوى فيه الطبيب والأمي ليس فضاء ومن لا يملك تكوين في الصحافة ليس صحافي قناة النهار 07 نوفمبر شاهد صور من داخل محطة القطار التي تم تدشينها من طرف رئيس الجمهورية بالجلفة قناة النهار 29 أكتوبر شاهد..ماقاله الكوتش بلماضي عن سبب إبعاده لبراهيمي..بلايلي و عدم إستدعاء سعيود للتشكيلة الوطنية قناة النهار 12 نوفمبر 285 إعتداء جنسي منذ بداية السنة .. أغلب الضحايا هم أطفال قناة النهار 14 نوفمبر شاهد..الكوتش بلماضي ينفجر بالضحك لهذا السبب قناة النهار 12 نوفمبر وزير الصناعة : راح نزيد نخفض الأسعار بدخول علامات أخرى قناة النهار 09 نوفمبر