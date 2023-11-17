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قناة النهار

محمد يبدري: ما يعاب على المنتجين أنهم يقدمون أشخاص بدون مستوى أو موهبة في الواجهة ويقصون الآخرين

بقلم النهار أونلاين
محمد يبدري: ما يعاب على المنتجين أنهم يقدمون أشخاص بدون مستوى أو موهبة في الواجهة ويقصون الآخرين
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رابط دائم : https://nhar.tv/t20iV
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