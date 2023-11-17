قناة النهار محمد يبدري: ما يعاب على المنتجين أنهم يقدمون أشخاص بدون مستوى أو موهبة في الواجهة ويقصون الآخرين بقلم النهار أونلاين نشر في 17 نوفمبر 2023 - 23:56 شارك غرِّد أرسل 32 0 رابط دائم : https://nhar.tv/t20iV اقرأ أيضا طالع هابط: شاطىء "بالم بيش" بالعاصمة .. الشاطىء كاين والنخل يجيب ربي قناة النهار 07 نوفمبر نور الدين بكيس: الأسرة مستقبلا ستصبح في يد المرأة قناة النهار 01 نوفمبر معرض الكتاب / بيع بالإهداء لوزير الإتصال "محمد لعقاب" قناة النهار 31 أكتوبر وزير الإتصال: من يقوي وسائل الإعلام هم الكٌتاب وهذا ما يتطلب أموال قناة النهار 07 نوفمبر تجارة: صفيحة البيض بأزيد من 660دج والمواطن لا يقتنيه إلا للضرورة قناة النهار 30 أكتوبر صريح جدا : كيفاش تشوف روحك منا على 5سنين ؟ قناة النهار 12 نوفمبر سفير كوبا بالجزائر: موقفنا ثابتة فيما يخص القضايا العادلة وندين بشدة العدوان الإسرائيلي على فلسطين قناة النهار 28 أكتوبر صريح جدا : شكون هو أخطر إنسان في نظر الجزائريين..؟ قناة النهار 30 أكتوبر نور الدين بكيس: مول الشهرية محڨور فالدار حتى مرتو تعايرو بيها قناة النهار 01 نوفمبر عين تموشنت : الأمن يحجز 3046 قرص مهلوس قناة النهار 30 أكتوبر