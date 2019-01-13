محمد يوسفي: الأنفلونزا تقتل…وهذا هو موسمها

قال محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، أن الأنفلونزا الموسمية قاتلة ويجب الوقاية منها عن طريق التلقيح.

مشيرا في حديث لـ”النهار”، إلى أن هذا هو وقت الإنفلونزا الموسمية ونحن الآن في أوّج مرحلة التقدم لهذا الداء.

مضيفا أن الأنفلونزا الموسمية يكون موسمها نهاية شهر جانفي وبداية شهر فيفري ويستمر إلى غاية شهر مارس.

مؤكدا أنه لابد من التلقيح لانه متوفر في المؤسسات الصحية والعيادات، خاصة وأنه سنويا نسجل حالا ت الإصابة بهذا الداء.

وأضاف المتحدث، أن المواطنين يتناسو أن مرض الأنفلونزا يقتل وليس سهل بالنسبة للأشخاص الكبار والصغار والحوامل.

خاصة وأن المنظمة العالمية للصحة لديها مراكز مراقبة، والجزائر لم تطلق بعد إنذار لوجود عدد اكبر لحالات الأنفلونزا.