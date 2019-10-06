محمد “BMD” يلغي مشروعه الكوري بسبب جواز السفر!

ألغى فنان الشباب محمد “bmd” مشروعه الذي كان سيجمعه بالفرقة الكورية “الكيبوب”، بسبب عدم حصوله على جواز السفر.

وكشف محمد عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، أن هذا التماطل في تسلمه لجواز سفره، كلفه إلغاء مواعيده الفنية.

ومن هذه المواعيد، جولة إلى كندا وحفلات كان الفنان مرتبطا بها في أوروبا، ومشاريع كثيرة كان يتهيأ لإنجازها.

وتأسف محمد بأن يكون مشروعه مع “الكيبوب” قد ألغي، أو على الأقل أجل لفترة طويلة.

و كان الفنان ونجم الراب الجزائري محمد بوهزة، والمعروف بمحمد BMD يتهيأ للسفر لتوزيع الأغنية التي تجمعه مع “بي.آي. جي”.

وذلك قبل أن يتفاجأ الفنان، بالتأخير الكبير في تسلم جواز سفره، والإجراءات البيروقراطية التي تأخذ وقت كبير في تسليم “الباسبور”.