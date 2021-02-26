محمودي: الحرائق الأخيرة مفتعلة.. والإستعانة بطائرات من دون طيار لإخمادها في الأماكن الوعرة

كشف المدير العام للغابات، علي محمودي، أنه تم تسجيل 37 بؤرة حريق غابات خلال شهر فيفري الجاري.

وأضاف محمودي للإذاعة الوطنية، أن هذه الحرائق الأخيرة متعمدة وإجرامية إفتعلها أشخاص ذو نوايا سيئة.

وأوضح محمودي، أن هناك أشخاص إستغلوا فرصة ارتفاع درجات الحرارة لإضرام النيران في الفضاءات الخضراء.

وكشف ذات المتحدث، أن وزارة التعليم العالي ستسلم المديرية قريبا طيارات بدون طيار خاصة بمهام الأعوان والحماية المدنية.

وهذا لمواجهة الأعمال الإجرامية وتعزيز وسائل مكافحة هذه الظاهرة لاسيما في المناطق التي يسجل فيها غياب أعوان الغابات.

كما ستعزز إدارة الغابات باقتناء 80 مركبة جديدة اخرى، في إطار الطلبية التي أبرمت مع مصنع تيارت التابع لقطاع الصناعة العسكرية.

كما سيتم عما قريب وضع تحت تصرف المديرية العامة للغابات 15 شاحنة بصهاريج وذلك لتعزيز الوسائل ضد الحرائق.

وكشف محمودي، أن الإجتماع الأخير مع مسؤولي الشركة العمومية طاسيلي للطيران قصد وضع تحت تصرف إدارتها طائرات صغيرة لمكافحة الحرائق التي ستزود انطلاقا من السدود التي تحوزها الجزائر، مضيفا أن القرار النهائي يعود إلى السلطات العليا للبلاد.