محمودي: توقيف 70 شخصا وإتلاف 44 ألف هكتار من الغطاء النباتي بسبب الحرائق

قال المدير العام للغابات علي محمودي، أنه تم إتلاف 44 ألف هكتار من الغطاء النباتي الصائفة الفارطة بسبب الحرائق.

وأضاف محمودي، للإذاعة الوطنية أمس، أنه تم توقيف 70 شخصا من قبل مصالح الدرك والشرطة بسبب افتعال الحرائق.

وبخصوص تعويض ضحايا الحرائق، كشف محمودي، أن وزارة الفلاحة خصصت غلافا ماليا بقيمة اجمالية بـ600 مليون دينار.

وذلك في إطار صندوق التنمية الريفية لأجل التدخل في الولايات حيث سجلت أضرارا على الخواص.

وأفاد المدير العام للغابات، أن مهمة تجديد الغلاف النباتي والغابي أسندت لإدارة الغابات.

في حين أسندت المسائل المتعلقة بتربية المواشي والبنايات للمصالح الفلاحية.