محمودي فخار: «الحقيقة ستكشف ويظهر من كان سببا في وفاة كمال»

قال إن الأفكار التي ناضل من أجلها شقيقه لم تمت..

قال شقيق الراحل كمال فخار إن شقيقه لم يمت وإن الأفكار والمبادئ التي ناضل من أجلها شقيقه لازالت حية.

وهي من ستواصل المسار من بعده مادام هناك أفراد ومناضلون يحملونها.

وقال محمودي فخار في تصريح صحافي له على هامش جنازة شقيقه كمال فخار، إن شقيقه لم يمت وأن

الحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا وستكشف من كان سببا في وفاة كمال الدين بهذه الطريقة الهمجية التي

لا تشرف الجزائر، وأضاف شقيق الضحية بان العائلة تطالب بفتح تحقيق قضائي مستقل لمعرفة سبب وفاة شقيقه

ومن الذي تورط فيها.

في ذات السياق، طالب محمودي فخار بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين يقبعون

في السجون بسبب أفكارهم أو آرائهم ومبادئهم المعارضة للسلطة والنظام.