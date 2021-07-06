محمودي: 160 حريقا تسبب في إتلاف 450 ألاف هكتار من الغابات منذ 1 جوان

كشف المدير العام للغابات علي محمودي، أن المديرية العامة للغابات سجلت منذ الفاتح جوان المنصرم إلى غاية اليوم 160 حريقا. تسببت في اتلاف مساحة 450 ألف هكتار من الغابات بمعدل خمسة حرائق يوميا.

وقال محمودي خلال ندوة صحفية، أن النيران التي اندلعت أول أمس الأحد بغابات عين ميمون بطامزة قبل أن تنتقل لغابات مجاورة ببلديتي شيلية وبوحمامة. قد تسببت في إتلاف حوالي 1500هكتار من الغطاء النباتي المتكون في غالبيته من أشجار الصنوبر الحلبي.

وأضاف أن محافظة الغابات لولاية خنشلة مدعومة بخمسة أرتال من ولايات مجاورة. بمجموع أزيد من 200 عون وضعت تحت تصرفهم 90 سيارة وشاحنة ذات صهريج. تعمل إلى جانب أعوان الحماية المدنية وعمال المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية ومواطنين متطوعين. على إخماد الحرائق من أجل التحكم في الوضع وتفادي انتشار ألسنة اللهب إلى مناطق مجاورة.