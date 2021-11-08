محمود المهدى يعلن إنفصاله عن منة عرفة ويكشف السبب

أعلن الفنان والمنتج المصري محمود المهدى، انفصاله رسميا عن النجمة الشابة منة عرفة، قبل عقد زفافهما.

وكتب المهدي، عبر حسابه بموقع انستغرام قائلا: “تم الانفصال، كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللى اختارتها”.

وكشف الفنان الشاب عن سبب طلاقه مع الفنانة منة عرفة، مؤكدا أنه رجل شرقي وصعيدي وهناك أمور لا يمكن أن يقبلها.

مشيرا إلى أن تفكيره قد يؤثر على فرص منة عرفة في تحقيق حلمها الفني، ولفت إلى أنه فضّل الانفصال عنها بدلا من الوقوف أمام عملها.

وتزوج المهدي منة وهي فنانة، وهو نفسه عمل في مجال الإنتاج والتمثيل وعلى دراية كاملة بما يحدث داخل الوسط الفني.

ومن جهتها، أعلنت منة عرفة الانفصال عبر حسابها على انستغرام قائلة: “كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع”.

يذكر أن منة عرفة أعلنت عقد قرانها على محمود المهدي في شهر جوان الماضي وسط أجواء عائلية.

ولم تكشف منة عرفة وقتها عن موعد حفل الزفاف أو تفاصيله. بينما أكد خطيبها أن الحفل سيتحدد موعده بعد الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد.

يذكر أن منة عرفة تصدرت ترند الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أغرب رسالة غزل مرسلة إليها من خطيبها.

وقام المخرج مجدي الهواري بالتعليق على الرسالة مبديا دهشته من الطريقة الجديدة للتعبير عن الحب عبر “السوشيال ميديا”.

وكتب المهدي: “ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة، لترد منه عرفة قائلة: “أمين يا رب”.

وسبق أن كشفت منة في تصريح خاص لـ”سيدتي نت” أسباب تكتمها عن هوية خطيبها سابقا.

وقالت منة عرفة: “هذا أفضل وشأن خاص بنا نحن الاثنان، حيث إن خطيبي طلب مني أن تكون حياتنا خاصة بنا، ولا يتم الإعلان عن أي صور بحفل الخطوبة”.

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