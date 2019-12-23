محمود جابر: “بلماضي هو الأفضل هذا العام في إفريقيا”

إعتبر المدرب المصري محمود جابر، أن الناخب الجزائري جمال بلماضي، هو أفضل مدرب في إفريقيا هذه السنة، وهو الأحق بجائزة ” الكاف” لأفضل مدرب.

وصرح محمد جابر، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “عندما كنت مدربا في قطر، مع نادي أم صلال، واجهت مدربين كبار على غرار جمال بلماضي، الذي كان يقود الدحيل”.

وأضاف: “بلا شك بلماضي، هو الأفضل هذا العام في إفريقيا، بعدما ساهم في تتويج الجزائر بلقب أمم إفريقيا”.

وتابع: “بلماضي مدرب بطولات، ويتولى قيادة الفرق صاحبة الإمكانيات الكبيرة، وحتى مع الجزائر صنع الفارق، في ظل القدرات المميزة للجيل الحالي للكرة الجزائرية، مع شخصيته الطموحة الباحثة عن حصد البطولات”.