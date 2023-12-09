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الرياضة

محمود حمدي: “جئنا إلى الجزائر لحصد ثلاثة نقاط من مواجهة اتحاد العاصمة”

بقلم كريم تيغرمت
محمود حمدي: “جئنا إلى الجزائر لحصد ثلاثة نقاط من مواجهة اتحاد العاصمة”
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كشف لاعب نادي فيوتشر المصري، محمود حمدي، أهداف فريقه من مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح محمود حمدي، في الندوة الصحفية التي تسبق هذه المباراة: “نحن متعودون على المباريات القوية، والتي تكون فيها ندية كبيرة”.

كما أضاف: “نحب هذا النوع من المباريات التي نلاقي فيها أندية من شمال إفريقيا، ولا نشعر بأي خوف من مواجهة الاتحاد”.

وتابع محمود حمدي: “جئنا إلى الجزائر من أجل حصد ثلاثة نقاط، في هذه المباراة التي ستحدد هوية الفريق الذي سيتصدر المجموعة

رابط دائم : https://nhar.tv/fhwMo
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