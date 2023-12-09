محمود حمدي: “جئنا إلى الجزائر لحصد ثلاثة نقاط من مواجهة اتحاد العاصمة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف لاعب نادي فيوتشر المصري، محمود حمدي، أهداف فريقه من مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.
وصرح محمود حمدي، في الندوة الصحفية التي تسبق هذه المباراة: “نحن متعودون على المباريات القوية، والتي تكون فيها ندية كبيرة”.
كما أضاف: “نحب هذا النوع من المباريات التي نلاقي فيها أندية من شمال إفريقيا، ولا نشعر بأي خوف من مواجهة الاتحاد”.
وتابع محمود حمدي: “جئنا إلى الجزائر من أجل حصد ثلاثة نقاط، في هذه المباراة التي ستحدد هوية الفريق الذي سيتصدر المجموعة
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