محمود عباس: إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر شكّل “منعطفا هاما ومصيريا” في تاريخنا

كشف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن قيام دولة فلسطين الذي أعلن عنه الرئيس الشهيد ياسر عرفات أمام المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر منذ 34 عاما. شكّل منعطفا هاما ومصيريا في تاريخ القضية الفلسطينية.

وقال محمود عباس، خلال كلمة له في الذكرى الـ34 لقيام دولة فلسطين، أن هذا الإعلان “مهّد الطريق للبدء بمرحلة نضالية جديدة أساسها القبول بقرارات الشرعية الدولية. ودخول دولة فلسطين المنظومة الدولية كشريك أساسي في بناء المجتمع الدولي. إستكملت لاحقا بمعركة الدبلوماسية القانونية على الساحة الدولية وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية. بالرغم من كل المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية”.

كما شدّد محمود عباس، على أن السلام والإستقرار يبدأ بالإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية. وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها. مبرزا إحياء الشعب الفلسطيني لهذه الذكرى وهو صامد متمسك بثوابته الوطنية رغم كل ما يقوم به الإحتلال من جرائم وعدوان مستمر على الأرض والبشر والحجر. لأن شعبنا يملك الإيمان بعدالة قضيته وأن الإحتلال إلى زوال مهما طال الزمن.

وأضاف الرئيس الفلسطيني يقول: “بفضل هذه التضحيات التي قدمت في سبيل حماية حقوقنا المشروعة والحفاظ على القرار الوطني المستقل. حصلنا على اعتراف أكثر من 140 دولة. وانضمت فلسطين إلى العشرات من المنظمات والمؤسسات الدولية. فتحول إعلان الاستقلال إلى دولة موجودة ومعترف بها لا يمكن لأحد إنكار وجودها أو القفز عنها”.

محمود عباس: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية

إلى ذلك، قال الرئيس عباس أن “الشعب الفلسطيني الذي بدأ كفاحه منذ وعد بلفور المشؤوم، لن يتخلى عن حقوقه الوطنية المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، ولن يفرط بثوابته التي ضحى الآلاف من قادتنا وشبابنا بحياتهم ودمائهم في سبيل الحفاظ عليها، وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها درة المدائن القدس الشرقية، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

واستطرد يقول، أن “اعترافنا بالشرعية الدولية واعتماد قراراتها كمرجعية لتحقيق السلام العادل والشامل يتطلب قيام المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني. لإرغامه على قبول القرارات الأممية. وعدم الكيل بمكيالين، وسياسة إزدواجية المعايير. لأننا لن نقبل باستمرار الإحتلال للأبد. وسنتخذ مواقف جدية وحازمة لحماية حقوق شعبنا.

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