محمود عباس: سنعيد النظر في كل العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى ضرورة التنسيق والتعاون المشترك وتنقية الأجواء العربية من أجل مواجهة جميع التحديات.

كما أشار محمود عباس في الكلمة التي ألقاها بالقمة العربية، إلى أن الشعب الفلسطيني وبعد 74 عام على نكبته يعاني ويلات التشرد والاحتلال. وفي السياق ذاته، قال عباس، إن سلطات الاحتلال تتصرف كدولة فوق القانون في ظل غياب المسائلة والمحاسبة.

في حين، رحب رئيس فلسطين، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة الذي يدين ممارسات الاحتلال. كما قال عباس إن فلسطين ستعيد النظر في مجمل العلاقات مع دولة الاحتلال مادامت لا تحترم شيئا. حيث أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير كل شيء في طريقه.

وبالمقابل، طالب الرئيس، إلى دعم الدول العربية، من خلال إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية تتحرك على المستوى الدولي لفضح ممارسات الاحتلال.

وألقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، بالقمة العربية المنعقدة في الجزائر، خطابا مؤثرا عن حال فلسطين. وما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات جراء الاحتلال الصهيوني الغاشم.

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عقب إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكلمته. إن كل الأمة العربية واقفة وراء فلسطين حتى تحقيق الهدف.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المضي قدما على طريق اللحاق لركب التنمية يتطلب التركيز على معالجة الأزمات التي يشهدها العالم العربي. وعلى رأسها القضية الفلسطينية.