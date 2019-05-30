محمود عباس يجدد رفضه المشاركة في الورشة الأمريكية المقترحة في البحرين 

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التأكيد على رفضه المشاركة في الورشة الاقتصادية، المزمع تنظيمها في العاصمة البحرينية المنامة نهاية جوان المقبل، بعنوان “السلام من أجل الازدهار”.

وهذا خلال لقائه مبعوث العاهل البحريني، عبد الله بن حمد آل خليفة بالعاصمة الأردنية عمان، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

من جهته أكد مبعوث العاهل البحريني، موقف بلاده الداعم للحل السياسي للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

كما شدد على أنه “لا بديل عن الحل السياسي لأهم قضية عادلة في العالم”.

مشيرا إلى أن “البحرين ليست المنظمة للورشة الاقتصادية، بل هي ليست إلا دولة مضيفة لها “.

وكان بيان بحريني أمريكي مشترك، قد صدر يوم 19 ماي الجاري، عن هذه الورشة يومي 25 و26 جوان المقبل.

حيث تقوم بتسويق خطة التسوية المرتقبة المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، التي لا تتضمن، حسب الفلسطينيين، أدنى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.