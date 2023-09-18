محمود عباس يشيد بموقف الجزائر “التاريخي الداعم” للقضية الفلسطينية

أشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، صباح اليوم الاثنين، بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بموقف الجزائر “التاريخي الداعم” للقضية الفلسطينية .

كما قال الرئيس الفلسطيني في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عشية انطلاق الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة “تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. وتحدثنا في الشؤون العامة والخاصة وكذا القضية الفلسطينية ونحن نعرف موقف الجزائر التاريخي من هذه القضية”. مضيفا في نفس الاطار أن “الجزائر تاريخيا ومنذ الأزل تؤيد الشعب الفلسطيني وتقف معه”. “سواء ظالما او مظلوما وهو شعار ترفعه وتطبقه الجزائر الى يومنا فهي تدعم الشعب الفلسطيني وتؤيده الى يومنا هذا ” .

واضاف الرئيس الفلسطيني قائلا :”نؤكد اننا عندما نحتاج لأي شيء الا وكانت الجزائر سباقة في تقديمه للشعب الفلسطيني” .

للإشارة فقد حضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف والمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع ,أما عن الجانب الفلسطيني فقد حضر كل من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور .