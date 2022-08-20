محمود عباس يعزي في وفاة الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مساعيد
بعث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. برسالة تعزية ومواساة إثر وفة الامين العالم لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مساعيد.
وجاء في مضمون الرسالة ” تلقينا بحزن كبير نبأ وفقة الاخ محمد الأامين مساعيد الامين العام لرئاسة الجمهورية الجزائرية. بعد ان أمضى حياته بخدمة وطنه وشعبه.'”
وبهذه المناسسبة الاليمة يتقدم رئيس السلطة الفلسطينية بإسمه الخاص وبإسم دولة وشعب فلسطين. بالتعازي الخالصة للرئيس تبون وعائلة الفقيد راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
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تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، برقية تعزية من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات شرق الوطن.
وقدم الرئيس الإيطالي، بإسمه الخاص وبإسم الشعب الإيطالي، خالص تعازيه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما عبر الرئيس الايطالي، بهذه المناسبة الأليمة، عن عميق تعاطفه، وأكد للشعب الجزائري تضامن الشعب الإيطالي التام معه في هذه المحنة.
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كما تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الخميس، التعازي من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، في ضحايا الحرائق التي تشهدها بعض ولايات الوطن.
وكتبت وكالة الأنباء السعودية تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت فيها: “خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون إثر الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية وما نتج عنها من وفيات وإصابات.”