محمود عباس يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تهاني أخيه رئيس دولة فلسطين الشقيقة، محمود عباس، في الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

وعبّر الرئيس الفلسطيني عن عمق الاعتزاز بالعلاقات الراسخة والتاريخية بين الشعبين الشقيقين.

مجددا تثمينه لما قدمته وتقدمه الجزائر، قيادة وشعبا، لدعم صمود الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، ومناصرته القوية والصادقة في المحافل الدولية وعلى كل الأصعدة.

سائلا المولى عز وجل أن يمد السيد رئيس الجمهورية بالصحة وينعم على الجزائر حكومة وشعبا، بدوام التقدم والازدهار.