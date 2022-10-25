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قناة النهار

“محمود قندوز :” المجتمع يصنّف بلماضي كـ”صَحَابِيّ

بقلم قناة النهار
“محمود قندوز :” المجتمع يصنّف بلماضي كـ”صَحَابِيّ
بلماضي
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محمود قندوز :” المجتمع يصنّف بلماضي كـ”صَحَابِيّ

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