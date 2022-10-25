قناة النهار “محمود قندوز :” المجتمع يصنّف بلماضي كـ”صَحَابِيّ بقلم قناة النهار نشر في 25 أكتوبر 2022 - 16:30 بلماضي شارك غرِّد أرسل 186 0 “محمود قندوز :” المجتمع يصنّف بلماضي كـ”صَحَابِيّ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XymeU اقرأ أيضا اسيا: عندي مرض العظم الزجاجي نرقد نوض نلقا روحي مكسرة قناة النهار 12 أكتوبر "وزير التربية :" أبناءنا يعاودو بزاف السنة الأولى متوسّط.. لهذه الأسباب قناة النهار 18 أكتوبر تحريات.. مشاهد صادمة حصرية ولا تصدق لحوادث مرور ممـ.ـيتة ودهـ.ـس للراجلين قناة النهار 04 أكتوبر جزائريون: الدوم .. حرفة تقليدية تجابه العصرنة قناة النهار 24 أكتوبر إنتـ ـشال جثـ ـة الطفل الذي جرفته مياه الوادي بسعيدة.. والقصة الكاملة للحـ ـادثة قناة النهار 11 أكتوبر الوزير الأول: الشراكة بيننا وفرنسا لا يجب أن تصطدم بصعوبات كالتأشيرات والخارطة الأمنية قناة النهار 10 أكتوبر نقل: حافلات بمسافرين فوق العدد المسموح .. ناقلون خارج القانون قناة النهار 18 أكتوبر النهار ترندينغ: قرار إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات يصنع الحدث ويشعل مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 10 أكتوبر باتنة :" جيات"مصنع جنرال الكتريك الجيريا توربين..مفخرة الصناعة الجزائرية قناة النهار 20 أكتوبر فاسألوا : يسروا ولا تعسروا قناة النهار 15 أكتوبر