محمود قيساري: “بوشارب لم يستقل من الأفلان”

فند عضو مجلس الامة، محمود قيساري، خبر استقالة، منسق الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب.

وكتب في منشور له على صفحته بفيسبوك، الإن الخبر القاضي بإستقالة الأخ المنسق ومجموعة الـ22 لهيئة التنسيق، معاذ بوشارب، هو خبر عارٍ عن الصحة.

ودعا في ذات السياق، وسائل الاعلام التي روجت الخبر، الى تحري الحقيقة قبل النشر.