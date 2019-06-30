محمود ڤندوز: “زطشي جاهل هو وروراوة يروحوا للنار”

محمود ڤندوز يدافع عن جيل الثمانيات ويقصف رئيس الفاف بالثقيل:

«بلماضي مدرب محترم وحنا حڤرونا وجلبوا البزناسية والطلابين للمنتخب»

«لا توجد وطنية في كرة القدم ولماذا لم يجلب زطشي الوطنيين لتدريب بارادو»

فتح اللاعب الدولي السابق، محمود ڤندوز، النار على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، وعلى سابقه محمد روراوة.

وأكد أنهما وراء إبعاد جيل الثمانينات عن التدريب في الملاعب الجزائرية، ودافع ڤندوز عن نفسه وعن

زملائه لأن رئيس الفاف الحالي لم يتحمل الطريقة التي ينتقدون بها المنتخب منذ انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وذهب ڤندوز إلى أبعد من ذلك حين وصف زطشي وروراوة بالجهال، وقال في هذا الصدد لدى

نزوله ضيفا على تلفزيون «النهار» سهرة أول أمس: «نحن من يضحك على رئيس الاتحادية وليس العكس،

كيف لا وهو يسير بطولة تباع وتشترى فيها المباريات بشكل علني، وبدلائل من رؤساء الأندية، من

دون أن يتدخل»، وأضاف: «لا أدافع لا عن زطشي ولا على روراوة كلاهما جاهل، وهما من

يقف وراء استبعادنا نحن القدامى، وهما من أرغمنا على التحليل في البلاطوهات، بينما هما جلبا البزناسية

والبطلاين للتدريب في الجزائر»، وتابع حديثه قائلا: «مؤهل المدرب الجيد عند رئيس الفاف في بارادو

وحتى عند روراوة هو الذي يحسن ترتيب المباريات، نحن مظلومون ولا أحب عندما يسب زملائي، ولهذا سأدافع عن نفسي، أما هو وروراوة يروحوا للنار».

هذا وعاد ڤندوز بالحديث عن بعض المدربين الذين سبق لهم الإشراف على العارضة الفنية للخضر،

وقال: «جلبوا مدرب من الدرجة الخامسة للإشراف على المنتخب، وكفالي كان في الدرجة الثالثة هو الآخر لما درب المنتخب».

«لا توجد وطنية في كرة القدم ولماذا لم يجلب زطشي الوطنيين لتدريب بارادو»

قال محمود ڤندوز إن الوطنية التي يتغنى بها زطشي لا وجود لها في كرة القدم، حيث قال:

«لا توجد وطنية في كرة القدم بل يوجد تحفيز مدرب، ولو يوضع محرز في الاحتياط سترون الوطنية»،

وأردف: «لماذا لم يتحدث عن الوطنية لما عيّن الإسباني ألكاراز على رأس المنتخب، ولماذا لا يجلب

من يراهم وطنيين لناديه بارادو، هو لم يقم بذلك مطلقا بل جلب من يدرب أطفال صغار حفاة القدمين لمدة ست سنوات، وهو ما لم أراه أبدا».

وعن بلماضي قال: «بلماضي مدرب محترم وعلاقتي معه طيبة، لم أشتمه ولم أتحدث عن شخصه، بل تكلمنا على طريقة لعب وهو كل ما في الأمر».