محند أوسعيد: إحصائيات تفشي فيروس كورونا تقدم بكل مسؤولية وضمير مهني

أكد، اليوم الثلاثاء، الوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، أن “حملات التشكيك التي طالت إحصائيات تفشي فيروس كورونا في البلاد كان وراءها أشخاص مرضى”.

وقال محند أوسعيد، خلال ندوة صحفية، إنّ “استرجاع ثقة المواطن الجزائري في مؤسسات الدولة سيكون بالملموس وليس بالوعود”.

مشيرا في السياق ذاته، أن ذلك “ما تسعى اليوم الدولة الجزائرية لتحقيقه، بعدما فقد المواطن الجزائري الأمل والثقة فيها سابقا”.

وأضاف محند أوسعيد، إن “الدولة اليوم تبحث عن كيفية مخاطبة المواطنين بالملموس، لكن ذلك يتطلب الوقت نظرا للإرث المعقد والمتعدد المجالات الذي مازلنا نعاني منه”.

وأكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن “من هم وراء حملات التشكيك يمكن اعتبارهم أشخاص مرضى”.

وأكد ذات المسؤول أن “هناك لجنة علمية حريصة كل الحرص على تقديم المعلومات الدقيقة”.

وقال محند أوسعيد، إن “المعلومات والإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا في البلاد تقدم بكل مسؤولية سياسية وضمير مهني يقوم على أساس عدم مغالطة الشعب الجزائري”.