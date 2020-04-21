محند أوسعيد: التبرعات المالية لمحاربة فيروس كورونا بلغت 230 مليار سنتيم

كشف الوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، اليوم الثلاثاء، أن التبرعات المالية لمحاربة فيروس كورونا بلغت إلى غاية يوم أمس الإثنين 230 مليار سنتيم أي ما يعادل حوالي مليون دولار.

وقال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، خلال ندوة صحفية، أن التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المالية الخاصة بها بعنوان محاربة كورونا، بلغت حوالي 230 مليار سنتيم.

وأشار أوسعيد أنه وحرصا في الجزائر الجديدة على الشفافية والأمانة وتجنبا من أي تأويل من طرف المتعودين على الإصطياد في المياه العكرة أعلمكم أنه مباشرة بعد أن يرفع الله عنا هذه الجائحة، سيتم تحت إشراف الوزير الاول تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الأحمر الجزائري وممثلي المجتمع المدني تتولى تقديم اقتراحات حول كيفية توزيع هذه التبرعات.