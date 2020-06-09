محند أوسعيد: المنحة التضامنية المخصصة لشهر جوان ستصرف قبل نهاية الأسبوع الجاري

كشف محند أوسعيد الوزير المستشار الناطق باسم رئاسة الجمهورية، أن المنحة التضامنية المقدرة بـ 10 ٱلاف دينار والتي منحت خلال شهر ماي الماضي قد صرفت بنسبة 100 بالمائة.

وأشار الوزير المستشار خلال ندوة صحفية، أنه تم تسجيل بعض التأخر في التوزيع بسبب عدم امتلاك المتضررين لحسابات بريدية وبنكية، مشيرا إلى أن 322 ألف عائلة استفادت من المنحة.

واضاف أوسعيد أن وزير الداخلية أكد له أن المنحة المخصصة لشهر جوان ستصرف إلى غاية الانتهاء من الحجر الصحي، كما أنه تم اسداء تعليمات للولاة من أجل مواصلة منحها وسيتم الإنتهاء من صرفها قبل نهاية الأسبوع الجاري.