محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا ينوي تأسيس أي أحزاب سياسية

أكد الوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، أن رئيس الجمهورية لا ينوي تأسيس أي أحزاب سياسية.

وأورد بلعيد، في ندوة صحفية، ّأن قرار رئيس الجمهورية، بعدم تأسيس أحزاب سياسية، ساري المفعول، وكل ما يشاع خارج هذا الإطار، لا أساس له من الصحة.

وشدد الناطق الرسمي للرئاسة، أنه على أصحاب هذه الممارسات، الكف عن اقحام المؤسسة الرئاسية بنوايا غير بريئة.

ومن جهة أخرى، أكد محند أوسعيد، أن أبواب الرئاسة مفتوحة لكل الراغبين في الحوار، لأن الحوار الصادق، هو السبيل الأنجع لحل كل المشاكل مهما كانت معقدة.