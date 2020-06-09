محند أوسعيد: سنُسرع في مناقشة مسودة الدستور لأن الشعب يلِّح على التغيير الجذري

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محند أوسعيد: سنُسرع في مناقشة مسودة الدستور لأن الشعب يلِّح على التغيير الجذري
بقلم أمينة داودي

كشف محند أوسعيد الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن مهلة تمديد مناقشة مسودة الدستور هي مطروحة على طاولة رئيس الجمهورية لدراستها.

وأضاف محند أوسعيد خلال ندوة صحفية، أن الرئيس عبد المجيد تبون يحرص على تحقيق ما أمكن تحقيقه للتوافق الوطني، خاصة بعد طلب من الجمعيات والأحزاب السياسية،  بتمديد فترة المناقشة.

وأشار المستشار الرئاسي أن الهدف من مناقشة الدستور، هو الخروج بدستور وطني توافقي، مؤكدا أنه سيتم الإسراع في مناقشته، بسبب إلحاح الشعب على التغيير الجذري للقضاء على الممارسات الفاسدة.


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