محند أوسعيد: علاقة الجزائر وفرنسا جيدة.. وهناك لوبيات تسعى للتشويش على كل خطوة بناءة

قال الوزير المستشار للإتصال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، محند أوسعيد، إنّ العلاقات بين الجزائر وفرنسا جيدة، خاصة بين الرئيس عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون.

واضاف أوسعيد خلال ندوة صحفية، أن رئيس الجمهورية يكن علاقة محترمة للرئيس الفرنسي، كما أن الرئيس الفرنسي ماكرون يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر، غير أنه هناك لوبيات فرنسية معروفة وذات مصالح مرتبطة بأطراف موجودين في المنطقة، تكن حقدا للجزائر.

وكشف المستشار الرئاسي، أن هذه اللوبيات لم تهضم استقلال الجزائر وكلما ظهرت علاقة أحسن في الأفق ظهرت هذه اللوبيات للتشويش على كل خطوة بناءة.