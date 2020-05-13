محند أوسعيد: مشروع الدستور التمهيدي جاء استجابة لإلحاح بعض الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني.. ولا داعي للأحكام المسبقة

أفاد الوزير المستشار والناطق الرسمي لرئاسة الجمهوريةمحند اوسعيد، أن نشاطات الرئيس مستمرة بانتظام من خلال تنظيم اجتماعات للتواصل حول مواضيع محددة لها علاقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدولية.

وأضاف أوسعيد خلال ندوة صحفية، أن مشروع الدستور التمهيدي جاء استجابة لإلحاح بعض الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني.

وأضاف الوزير المستشار، أنه بسبب عدم عقد الاجتماعات ووباء كورونا وافق رئيس الجمهورية على مناقشته والإطلاع عليه للوقاية من الوباء وبسبب الحجر الصحي، داعيا إلى تفادي الأحكام المسبقة على تداعيات التوقيت.

واضاف أنه تم استغلال الحجر الصحي للاطلاع على المسودة للحصول على دستور توافقي يقي البلاد من الأزمات والحكم الفردي، خاصة وأنه من المطالب الشعبية الداعية للتغيير ومكافحة الفساد.

واكد أوسعيد، أن المشروع التمهيدي ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور شاملا وعميقا وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير.