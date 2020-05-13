محند اوسعيد بلعيد: التبرعات المالية المودعة في حسابات كوفيد 19 بلغت 300 مليار سنتيم

بلغت التبرعات المالية المودعة في حسابات كوفيد 19 المفتوحة لدى وزارة المالية إلى نهاية أمس الثلاثاء 3 مليارات دج، أي 300 مليار سنتيم.

واثنى الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند اوسعيد بلعيد، من جديد على الهبة الوطنية التضامنية التي عززت روح الإخاء والتآزر الوطني بين أبناء الشعب الواحد.

وبلغت التبرعات المالية المودعة في حسابات كوفيد 19 المفتوحة لدى وزارة المالية بالدولار الأمريكي حوالي مليون و900 ألف.

وجدد اوسعيد الشكر لكل المتبرعين والمتبرعات في الداخل والخارج، أفراد وهيئات.

كما اعتبرها الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، فرصة للتذكير بأن هذه الأموال سوف توزع على مستحقيها من المتضررين من آثار جائحة كورونا.