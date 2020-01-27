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محند بورعي يُعيّن مديرا عاما بالنيابة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية

الوطني
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محند بورعي يُعيّن مديرا عاما بالنيابة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية
بقلم نويس عبد الجلال

عُيّن، اليوم الإثنين، محند بورعي، مديرا عاما بالنيابة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، حسب ما أورد بيان لوزارة المالية.

وذكر البيان، الصادر اليوم، أنّه تم تعيين محند بورعي، مديرا عاما بالنيابة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وأوضح ذات المصدر، أنه طبقا للائحة الجمعية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية المؤرخة في 27 يناير 2020

اجتمع مجلس الادارة في نفس التاريخ وعين محند بورعي بصفته مديرا عاما بالنيابة للبنك.

وعين بورعي خلفا لبوعلام جبار الذي تولى الى غاية هذا التاريخ مهام الرئيس المدير العام لهذا البنك العمومي.

وقد شغل بورعي البالغ من عمر 39 سنة من قبل منصب مدير عام مساعد مكلف بالمالية والمحاسبة ببنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.


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