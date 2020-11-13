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محند شريف حناشي في ذمة الله

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محند شريف حناشي في ذمة الله
بقلم إسماعيل عشاش

إنتقل الرئيس الأسطوري لشبيبة القبائل، محند شريف حناشي، الى ذمة الله صبيحة اليوم الجمعة، بعد مُعاناة لأسابيع مع المرض.

وكان المرحوم يعاني من فيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، ودخل غرفة الإنعاش بمُستشفى عين النعجة، ليغادرنا في عمر الـ70.

يُذكر بأن “موح شريف”، خلد إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ “أسود جرجرة” وقادهم للعديد من الألقاب المحلية والقارية لربع قرن من الزمن.

وبهذه المُناسبة الأليمة، تتقدم أسرة “النهار” قاطبة بتعازيها الخالصة لأسرة الفقيد و”الجياسكا” وكرة القدم الجزائرية.

إنا لله وإنا إليه راجعون.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=919914

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